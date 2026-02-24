Kilosu 800 TL'ye satılıyor. Ramazan'da talep arttı

Sucuk içinin Ramazan ayıyla özdeşleşmiş bir yiyecek olduğuna dikkat çeken pastırmacı Yasin Güzel, satışların son günlerde arttığını söyledi.

Güzel, "Sucuk içi için kullandığımız kıymanın orta yağlı ya da yağlı kıyma olması lazım. Yağsız kıymadan sucuk içi olmaz. Sert düşer, yumuşaklık olmaz'' dedi.