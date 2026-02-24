Kilosu 800 TL'ye satılıyor. Ramazan'da talep arttı
24.02.2026 14:13
Kayseri’de, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan geleneksel sucuk içine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Sucuk içinin Ramazan ayıyla özdeşleşmiş bir yiyecek olduğuna dikkat çeken pastırmacı Yasin Güzel, satışların son günlerde arttığını söyledi.
Güzel, "Sucuk içi için kullandığımız kıymanın orta yağlı ya da yağlı kıyma olması lazım. Yağsız kıymadan sucuk içi olmaz. Sert düşer, yumuşaklık olmaz'' dedi.
Güvenilir kasaplardan orta yağlı kıyma satın aldıklarını ifade eden Güzel, kıymanın içerisine 8-9 çeşit baharattan oluşan bir karışım eklendiğini anlattı. Bunlar arasında tatlı biber, acı biber, kimyon, karabiber, zencefil, tarçın, kişniş gibi baharatlar bulunuyor.
Etin 1 gün yoğrulup, 1 gün dinlendirildiğini aktaran Güzel, ürünün yarım kiloluk paketler halinde 400 TL’ye satıldığını, kilogramının ise 800 TL’ye tekabül ettiğini dile getirdi.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.