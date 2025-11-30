Kocasinan'da trafik kazası
30.11.2025 08:32
İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobil çarpıştı.
İlçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Y.D.'nin kullandığı otomobille O.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede yaralanan olmadığını belirledi.
İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.
YASAL UYARI
