Kuyumcu baba ve oğluna 6 milyon TL dolandırıcılık iddiasıyla gözaltı

Kayseri Haberleri - DHA,

Olay, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal S. ile oğulları Necip Han S. ve Emin S., kar vadiyle çok sayıda kişiden para aldı.

Yaklaşık 1 hafta önce kuyumcu dükkanının kapanması üzerine dolandırıldıklarını anlayan 20 kişi polis merkezine gelerek, şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda emniyete başvuruda bulunan 20 kişinin yaklaşık 6 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler yaptığı çalışmalarda baba Namık Kemal S. ile oğlu Necip Han S.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari Emin S.’yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.