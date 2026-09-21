NTV

Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

21.09.2026 15:46

Son Güncelleme: 21.09.2026 15:53

Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
IHA
İHA, AA
Google'da NTV'yi tercih et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 

 

Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu. Yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.