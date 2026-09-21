Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
21.09.2026 15:46
Son Güncelleme: 21.09.2026 15:53
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu. Yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.
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