Önce teşekkür etti, sonra çıkıştı. Neyi bekliyorum abi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil , kaldırıma çarparak yolun ortasında kaldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü H.Ö.'nün 2.55 promil alkollü olduğu belirlendi.

H.Ö.'ye 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Alkollü sürücü kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere yardımcı oldukları için önce teşekkür etti, sonrasında el konulan ehliyetini ekip aracından almaya çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalan H.Ö. bu sefer de polislere “Neyi bekliyorum abi”, “Bana neyi beklediğimi söyle”, “Benim ehliyetimi verin” gibi sözlerle çıkıştı.

H.Ö. “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan karakola ifade vermeye götürüldü.

Otomobil çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.