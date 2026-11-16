Oto tamircisi Kazım usta, 7. üniversite diploması için gün sayıyor
16.11.2026 14:13
47 yaşındaki Kazım Karagöz, bugüne kadar üniversitede 6 bölüm bitirdi.
Kayseri'de müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yaptığı işlerle ilgili eğitim alan oto tamircisi Kazım Karagöz, 7. üniversite diploması için gün sayıyor.
Çocukluğunda dedesinin yanında çıraklık yaparak tamirciliğe adım atan Kazım Karagöz (47), dükkanındaki mesaisinden kalan zamanı eğitime ve kendisini geliştirmeye adadı.
İş yerine çeşitli sigorta şirketlerinden gelen kazalı araçların bakım ve onarımında mevzuata hakim olabilmek için 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nı tamamlayan Karagöz, 2018'de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.
Kamu hizmetlerindeki hukuki süreçlere ilişkin bilgisini artırmak amacıyla 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndan mezun olan Karagöz, yaptığı çeşitli televizyon programlarında edindiği medya deneyimini akademik alanda da pekiştirerek 2023'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya ve İletişim Programı'nı tamamladı.
Eğitimine devam eden Karagöz 7. üniversitesini bu sene bitireceğini açıkladı.
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda "Hizmet Kalitesi ve Müşteri Sadakati İlişkilerinin İncelenmesi: Motorlu Kara Taşıtları Bakım Onarım Sektöründe Bir Uygulama" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini 2026'da tamamlarken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ise lisans öğrenimini sürdürüyor.
Aynı zamanda motorlu taşıt sürücü kurslarında 20 yıl usta öğretici olarak görev yapan Karagöz, Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak da çalışmalarına devam ediyor.
DİPLOMA, SERTİFİKA VE BELGELERİNİ TAMİRHANESİNDE SERGİLİYOR
Oto tamircisi Kazım Karagöz, otomotiv sektörüne duyduğu ilginin çocukluk yıllarında başladığını belirterek, ailesinin kuşaklar boyu sürdürdüğü sanayicilik geleneğinin kendisinin meslek hayatını şekillendirdiğini söyledi.
Dedesiyle sanayide geçirdiği ilk yılların kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu anlatan Karagöz, eğitim hayatı boyunca 6 bölüm bitirdiğini ve işletme alanında yüksek lisans yaptığını dile getirdi.
Karagöz'ün lisans diplamalarının yanı sıra yüksek lisans diploması da bulunuyor.
Karagöz, eğitimin insanın dünyaya bakışını zenginleştirdiğini belirterek, eğitim hayatını bir zorunluluktan ziyade kişisel gelişim ve topluma daha nitelikli hizmet sunma aracı olarak gördüğünü kaydetti.
“SEKTÖRDEN BİRÇOK İNSANA GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUM.”
Farklı alanlarda faaliyet göstermesi dolayısıyla çevresinde zaman zaman farklı tanımlamalarla anıldığını anlatan Karagöz, şunları kaydetti:
"İşletmesinde ya da özel hayatında merak ettiği, takıldığı, yönetmelikle alakalı detaylı bilgi almak istediği zaman direkt akıllarına ben geliyorum. Özellikle sektörümüzden birçok insana gönüllü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hem eğitim alanında hem sektörel olarak 'Kesin Kazım biliyordur' diyorlar. Sabah yağlı ellerle sanayide, bir yandan okul hayatında, bir yandan takım elbiseyle siyasetin içerisinde birçok alanda bizi tanımladıkları kelimeler oluyor. İşte orada insanlar da karmaşaya düşüyorlar, tek bir tanımlamaya sığdıramıyorlar."
Kazım Karagöz sektörden birçok kişiye gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor.
Karagöz, eğitimli ve donanımlı kişilerin sanayi sektöründe görev almasının hizmet kalitesini artırdığına dikkati çekerek, sektörün modernleşmesiyle toplumdaki ön yargıların da değişmeye başladığını sözlerine ekledi.
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