Oto tamircisi Kazım usta, 7. üniversite diploması için gün sayıyor

Karagöz, eğitimin insanın dünyaya bakışını zenginleştirdiğini belirterek, eğitim hayatını bir zorunluluktan ziyade kişisel gelişim ve topluma daha nitelikli hizmet sunma aracı olarak gördüğünü kaydetti.

“SEKTÖRDEN BİRÇOK İNSANA GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUM.”

Farklı alanlarda faaliyet göstermesi dolayısıyla çevresinde zaman zaman farklı tanımlamalarla anıldığını anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"İşletmesinde ya da özel hayatında merak ettiği, takıldığı, yönetmelikle alakalı detaylı bilgi almak istediği zaman direkt akıllarına ben geliyorum. Özellikle sektörümüzden birçok insana gönüllü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hem eğitim alanında hem sektörel olarak 'Kesin Kazım biliyordur' diyorlar. Sabah yağlı ellerle sanayide, bir yandan okul hayatında, bir yandan takım elbiseyle siyasetin içerisinde birçok alanda bizi tanımladıkları kelimeler oluyor. İşte orada insanlar da karmaşaya düşüyorlar, tek bir tanımlamaya sığdıramıyorlar."