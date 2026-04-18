Polis aracında bineceği yeri beğenmedi: Abi nereye oturtuyorsun beni
18.04.2026 08:36
Alkollü sürücüye birçok suçtan toplam 515 bin TL idari para cezası kesildi.
Alkollü yakalanan sürücü, polis aracında kendisine gösterilen yeri beğenmedi. Ekiplere "Abi nereye oturtuyorsun beni ya" diyerek çıkıştı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.Ç, kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücünün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye 'dur ihtarına uymama', 'ikinci kez alkollü araç kullanma', 'ters yönden ilerleme', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'ehliyetine el konulduğu halde araç kullanma' suçlarından toplamda 515 bin TL idari para cezası kesildi.
Bu sırada ilginç anlar yaşandı.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen M.Ç., polis aracında bineceği yeri beğenmedi.
Önce “Abi nereye oturtuyorsun beni” diye çıkıştı, sonra "İyi bari" diyerek kendisine gösterilen yere, yani otomobilin arka kısmına oturdu.
