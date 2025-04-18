Polis ekipleri kendine eve kitleyen adamı 3 saat boyunca ikna etmeye çalıştı (Kayseri Haberleri)
Kayseri'de bir adam havaya tüfekle ateş açıp kendisini eve kilitledi. Adam polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibi, 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak N.D'ye (55) kapıyı açması için uyarıda bulundu.
Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince ikna edilen N.D. kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.
N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
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