Polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı

Kayseri’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapmış halde bulundu. Yapılan kontrollerde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL para cezası uygulandı.

Yapılan kontrollerde A.K.’nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı.

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