Polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
27.09.2026 09:23
Kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapmış halde bulundu. Yapılan kontrollerde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan A.K., uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde yakalandı.
Yapılan kontrollerde A.K.’nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı.
Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
A.K.’nin ikinci kez “alkollü araç kullanmak” suçundan yakalandığı belirlenirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.
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