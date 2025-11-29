Silah ticareti yapanlara operasyon düzenlendi

Kayseri'de silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 2 kişi de gözaltına alındı.