Silah ticareti yapanlara operasyon düzenlendi
29.11.2025 11:01
İHA
Kayseri Emniyet Müdürlüğü silah tacirlerine karşı operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 2 kişi de gözaltına alındı.
