Tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
20.09.2026 16:05
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Cırgalan caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler N.K.'nin tüfekle vurularak yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis N.K.'nin nasıl yaralandığının tespit edilmesi için evde inceleme yaptı.
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