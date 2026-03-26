Uyuşturucu kulağından çıktı

Kayseri 'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği M.Ç.'yi (39) durdurdu. Gözaltına alınan şüphelinin Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan muayenede kulak iç kanal kısımlarına 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

