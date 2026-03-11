Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası
11.03.2026 11:34
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
S.Y. ve Ö.D., 2025 yılında yapılan operasyonda ele geçirilen 1 kilo 550 gram uyuşturucu maddeyle ilgili hakim karşısına çıktı.
Sanık S.Y. ve avukatları Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılırken, tutuksuz yargılanan Ö.D.'nin de sadece avukatı katıldı.
Avukatlar S.Y.'nin herhangi bir gelirinin bile olmadığını ve bu miktarda bir uyuşturucuyu finanse edemeyeceğini belirtti.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin S.Y.'ye ait olmadığını savunan avukat, yapılan aramanın hukuksuz olduğunun altını çizerek sanığın beraatini istedi.
Bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını savunan S.Y., uyuşturucuları kendisine Ö.D.'nin verdiğini ve uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.
Ö.D.'nin avukatı ise S.Y.'nin ifadelerinin soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Yargılama sonucu Ö.D. delil yetersizliğinden beraat ederken, mahkeme heyeti S.Y.'ye uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 312 bin lira para cezası verdi.
