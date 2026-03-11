Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası

S.Y. ve Ö.D., 2025 yılında yapılan operasyonda ele geçirilen 1 kilo 550 gram uyuşturucu maddeyle ilgili hakim karşısına çıktı.

Sanık S.Y. ve avukatları Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılırken, tutuksuz yargılanan Ö.D.'nin de sadece avukatı katıldı.

Avukatlar S.Y.'nin herhangi bir gelirinin bile olmadığını ve bu miktarda bir uyuşturucuyu finanse edemeyeceğini belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin S.Y.'ye ait olmadığını savunan avukat, yapılan aramanın hukuksuz olduğunun altını çizerek sanığın beraatini istedi.