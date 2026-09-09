Uzun süredir haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Karacabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in cansız bedeni ise itfaiye ve polis tarafından merdivenlerden indirilip cenaze aracına konuldu.

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