NTV

Uzun süredir haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu

09.09.2026 16:57

Uzun süredir haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu
DHA

Şahsın yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendiriliyor.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Kayseri’de, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Deniz Karacabey, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in cenazesi, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak'taki apartmanda yaşayan 48 yaşındaki Deniz Karacabey'den uzun süredir haber almayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

 

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın 4’üncü katında oturan Karacabey’in dairesinin kapısını, itfaiyeciler açtı. 

 

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Karacabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in cansız bedeni ise itfaiye ve polis tarafından merdivenlerden indirilip cenaze aracına konuldu. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.