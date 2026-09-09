Uzun süredir haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu
09.09.2026 16:57
Şahsın yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendiriliyor.
Kayseri’de, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Deniz Karacabey, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in cenazesi, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.
Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak'taki apartmanda yaşayan 48 yaşındaki Deniz Karacabey'den uzun süredir haber almayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın 4’üncü katında oturan Karacabey’in dairesinin kapısını, itfaiyeciler açtı.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Karacabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in cansız bedeni ise itfaiye ve polis tarafından merdivenlerden indirilip cenaze aracına konuldu.
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