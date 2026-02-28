Yaşlı adam minibüsten düşüp öldü

Ramazan imsakiyesi banner
28.02.2026 15:43

IHA
Kayseri'nin Develi ilçesinde yolcu minibüsünden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kayseri'de yolcu minibüsünde bulunan Sebahattin S., ilçe meydanında minibüsten düştü. 

 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Sebahattin S. tedavi altına alındı. 

 

Sebahattin S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir gün sonra hayatını kaybetti

