Kayseri'de akrabasını bıçaklayan şüpheli kaçarken halk otobüsüne çarptı

Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda B.C. ile akrabası M.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. bıçakla M.A'yı bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışırken halk otobüsüne çarpan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.