Kayseri'de doktora şiddet uyguladıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
28.11.2025 15:36
Anadolu Ajansı
AA
Kayseri'de görevi başındaki doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.B. (57) ile T.E'yi (59) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.