Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bulunan evinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K. (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Sabah yengesi ile 3 çocuğunu evden çıkartan Ö.K'nin kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, psikolog eşliğinde uzun süre Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine kapıyı kırıp eve giren özel harekat polisleri Ö.K'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.