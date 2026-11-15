Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
15.11.2026 14:03
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla rehin aldığı eşini ve 3 çocuğunu bırakıp evden çıkmayan kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bulunan evinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K. (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Sabah yengesi ile 3 çocuğunu evden çıkartan Ö.K'nin kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, psikolog eşliğinde uzun süre Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine kapıyı kırıp eve giren özel harekat polisleri Ö.K'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.