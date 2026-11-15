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Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı

15.11.2026 14:03

Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt Haber Merkezi
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla rehin aldığı eşini ve 3 çocuğunu bırakıp evden çıkmayan kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bulunan evinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K. (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

 

Sabah yengesi ile 3 çocuğunu evden çıkartan Ö.K'nin kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri, psikolog eşliğinde uzun süre Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı.

 

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine kapıyı kırıp eve giren özel harekat polisleri Ö.K'yi gözaltına aldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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