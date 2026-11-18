Kayseri'de kuyumcu soygunu
18.11.2026 13:45
Anadolu Ajansı
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde camı kırılarak girilen kuyumcudan altın ve gümüş çalındı.
Gece saatlerinde Kazancılar Çarşısı'na gelen yüzü maskeli şüpheli, kuyumcunun kapalı kepenginin yanındaki cam bölmeyi kırarak içeri girdi.
Şüpheli, içerideki bir miktar altın ve gümüşü çalarak olay yerinden kaçtı.
Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi durumu polise bildirdi.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.