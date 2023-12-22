Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra alev alan otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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