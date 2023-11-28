Kayserispor 13. haftayı 6. sırada kapattı

Kayserispor, Süper Lig’in 13.haftasını 23 puanla 6. sırada tamamladı.



Son 5 maçtır mağlubiyet almadan yoluna devam eden sarı kırmızılılar, geride kalan 13. hafta sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atarken kalesinde 14 gol gören Kayserispor, topladığı 23 puanla Trabzonspor ve Adana Demirspor ile aynı puana sahip. Kayserispor geride kalan 13 maçta Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanırken Beşiktaş ve MKE Ankaragücü’ne mağlup oldu.



İstanbulspor, Antalyaspor, Başakşehir, ve Adana Demirspor ile ise berabere kaldı.



Kayserispor ligin 14. haftasında Pazar günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.

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