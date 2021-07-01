Kaza sonrası yaralının kopan parmağını aradılar

Kaza, Keşan-Enez karayolu Kılıçköy yakınlarında meydan geldi.

Keşan'dan Enez yönüne giden G.D. yönetimindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 22 RH 789 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler G.D. ve G.K. ile yanlarındaki B.A., S.A., R.A., A.C. ve M.Y.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Ekipler ve vatandaşlar, uzun süre kaza yerinde yaralılardan birinin kopan parmağını aradı, ancak sonuç alınamadı.