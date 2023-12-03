Kaza yapan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyeti iptal edildi

Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Baysal Sokak ve Avşar Sokak kavşağında, Orhan Çınaroğlu (32) idaresindeki otomobil ile Baysal Sokakta seyir halindeyken, Avşar sokakta ilerleyen Asayiş Yunus Timlerine ait ve Osman Rıfat Erkan (31) idaresindeki aracın sol ön tamponuna iki sokak kesişimde çarptı.

Çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Orhan Çınaroğlu’nun kusur ihlal ettiği, araç sürücüsü Osman Rıfat Erkan’ın ise herhangi bir kusurunun olmadığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

Polis ekiplerince Orhan Çınaroğlu’nun 0.84 promil alkollü olduğu tespit edilirden sürücünün, sürücü belgesi daimi iptal edildi.