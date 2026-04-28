Kaza yapınca küstü. "İstese çarpmazdı"

Kaza Antalya 'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Ahmet M.'nin kullandığı motorlu bisiklet sokak kesişimine geldiğinde, “girilmez” levhası olmasına rağmen sağ şeritten sola dönerek sokağa girmeye kalkan Mehmet D.'nin otomobiliyle çarpıştı.

Yaralı motorlu bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet D. ise sitemkar bir biçimde "Bu adam taa şuradan geliyordu. Beni gördü, ben durdum, Bakmadı gelip bana çarptı. Baksaydı kurtarabilirdi ama bakmadı" dedi.

Polis memurunun "Buraya girmenin yasak olduğuna dair tabelayı görmedin mi?' şeklindeki sorusuna "Ben şuraya kasaba girecektim. Ama o beni gördüğü halde gelip çarptı" yanıtını verdi.