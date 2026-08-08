Kazada eşini kaybeden adam, şoförü defalarca uyardığını söyledi

Geçtiğimiz günlerde Hatay'dan Kayseri 'ye giden Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, İncesu ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Antakyalı 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Olgun, Dikmece Mahallesi'nde toprağa verildi. Aynı kazada yaralı olarak kurtulan 36 yıllık eşi Zeynettin Olgun, yaşadığı acıyı anlattı. Olgun, kaza öncesinde otobüs şoförünün uyuduğunu fark ederek kendisini birkaç kez uyardığını, ancak şoförün "Biz şoförüz" yanıtını verdiğini öne sürdü.

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Olgun, "Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti" diyerek kazada ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.

Yolculuk sırasında şoförün birkaç kez uyukladığını fark ettiğini söyleyen Zeynettin Olgun, kendisini uyardığını ancak dikkate alınmadığını öne sürdü.

Olgun, "Niğde'den Kayseri'ye doğru giderken yeniden uyukladı ve dikkat etmesini söyledim, 'biz şoförüz' dedi. Daha önce de uyuduğunu söylemiştim. Beni umursamadı, 'Ali Osman Ulusoy'a şikayet edin' diyerek firma numarasını verdi" dedi.

Kazada eşi Gülümser Olgun'u kaybeden Zeynettin Olgun, yaşadığı acıyı da anlattı. Kazanın ardından eşinin otobüsün altında kaldığını belirten Olgun, "Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti. Bu hayatta bir ben bir de 3 evladım kaldık. Ben evlatlarıma hem annelik hem babalık yapacağım ama hangi şartlarda yapacağım zor olacak" diye konuştu.

Olgun, benzer bir olayın başkalarının başına gelmemesi için firma yetkililerine de çağrıda bulunarak, "Güvendikleri şoförlerine dikkat etsinler. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin" ifadelerini kullandı.