Kazdağları beyaz örtüsüne büründü

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yenice ve Bayramiç ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Kazdağları’nda kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte doğa adeta beyaza büründü.

Ortaya çıkan eşsiz manzaralar, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Onur Sezer, Kazdağları’nın Tavşanoynağı, Endes Çeşme ve Dalak Suyu mevkilerinde gerçekleştirdiği çekimlerle bölgenin güzelliğini objektifine yansıttı.

Karla kaplanan ormanlık alanlar, ağaçların üzerini saran beyaz örtü ve sisle birleşen manzaralar görsel şölen oluştururken, bölge hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için cazibe merkezi haline geldi.