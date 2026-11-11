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Kedi elektrik sobasını devirdi, 2 katlı ev yandı

11.11.2026 12:56

Kedi elektrik sobasını devirdi, 2 katlı ev yandı
DHA

Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.

Yurt Haber Merkezi
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Bartın'da kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı. Kedi de evden çıktı. 

 

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

 

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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