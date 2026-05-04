Kediyi yanına çağırıp yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı serbest

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette 3 Mayıs tarihinde A.A. (43) isimli kadın çalışan, marketin önünde duran sokak kedisini “Gel annem gel.” diyerek yanına çağırdı.

Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kedi , arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaşananları başka bir kadın, “Yazık hayvana." diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sanal medyada yayılırken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNCİR MARKETTEN AÇIKLAMA: İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Olayın yaşandığı zincir marketin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, A.A.’nın iş akdinin feshedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili gerekli incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır.”