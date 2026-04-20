Kendi hatasını görmezden geldi, uyaran kişiyi dövdü

Olay İzmir'in Çiğle ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki motosiklet sürücüsü F.G., sinyal vermeden sağa dönen otomobili korna çalarak uyardı.

Kendisine korna çalınmasına tepki gösteren araç sürücüsü, otomobilden inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı.

DİĞER KİŞİLER DE DÖVDÜ

Daha sonra araçta bulunan diğer kişiler de inerek motosiklet sürücüsünü darp etti.

Şüpheliler motosiklet sürücüsüne küfür ve hakaretler etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından motosiklet sürücüsü F.G., kask kamerası görüntülerini yanına alarak polis merkezine gitti.

F.G., kaydettiği görüntülerle birlikte saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.