Kendi hatasını görmezden geldi, uyaran kişiyi dövdü
20.04.2026 11:14
Motosiklet sürücüsü F.G, saldırganl ve arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sinyal vermeden sağa dönen bir aracı korna çalarak uyaran motosiklet sürücüsü, otomobilden inen kişilerin saldırısına uğradı.
Olay İzmir'in Çiğle ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Seyir halindeki motosiklet sürücüsü F.G., sinyal vermeden sağa dönen otomobili korna çalarak uyardı.
Kendisine korna çalınmasına tepki gösteren araç sürücüsü, otomobilden inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı.
DİĞER KİŞİLER DE DÖVDÜ
Daha sonra araçta bulunan diğer kişiler de inerek motosiklet sürücüsünü darp etti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayın ardından motosiklet sürücüsü F.G., kask kamerası görüntülerini yanına alarak polis merkezine gitti.
F.G., kaydettiği görüntülerle birlikte saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.