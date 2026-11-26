Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi’nde 27 Ekim'de bir kişi, kendisini sivil jandarma olarak tanıttığı vatandaşı, altınlarını alarak dolandırdı.

İhbar üzerine Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

Kavak Mahallesi’nde 30 Ekim’de meydana gelen olayda da kendisini sivil jandarma olarak tanıtan şüpheli, bir kişinin altınlarını aldı. Mağdur, bir süre sonra olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgut Mahallesi'nde 16 Kasım'da yaşanan olayda da aynı yöntem kullanıldı. Şüpheli, bir kişinin altınlarını aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklandı.

Kavak ve Turgut mahallelerinde yaşanan olaylarda mağdurların durumu geç bildirmesi nedeniyle altınlara ulaşılamadığı belirtildi.