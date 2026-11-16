Kendisinden 1 aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Burdur merkez Karasenir Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Aytuç S.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumunu kontrol etmek amacıyla evine gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan ve evden ağır koku geldiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, Aytuç S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde adamın yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.

Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler oksijen maskesi ve tüpü kullanarak cenazeyi evden çıkardı. Aytuç S.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.