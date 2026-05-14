Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi

Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında, Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi.

Bir kadının 40 metrelik falezlerin uç noktasından yuvarlanarak aşağı düştüğünü ve yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, isminin Zübeyde A. olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kadının yaklaşık 5 metre aşağıda, patika alanda asılı şekilde mahsur kaldığını tespit etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve iple erişim teknikleriyle Zübeyde A.’ya ulaştı.

İtfaiye eri tarafından sağlık durumu kontrol edilen kadın, yaklaşık yarım saatlik operasyonun ardından mahdur kaldığı yerden kurtarıldı.

Zübeyda A. kendisini kurtaran ekiplere "Özür dilerim, hepinizi yormuşum ben." diyerek teşekkür etti.