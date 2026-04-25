Kendisini uyaranlara bela oldu. Asker eğlencesini bastı, kalabalığa ateş açtı

19 Nisan 2026'da İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Derviş G., aralarında husumet bulunan kişiyi aramaya başladı. Çevredekiler, Derviş G.'yi olay yerine araçla hızla geldiği için uyardı. Taraflar arasında tartışma çıktı.

Derviş G., aracıyla uzaklaştıktan kısa süre sonra olay yerine silahla geldi, kendisiyle tartışanlara hakaret etmeye başladı.

Çıkan arbede sonrasında Derviş G. asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığa doğru silahla ateş açtı.

Kurşunlar asker eğlencesi için orada bulunan Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Derviş G. olay yerinden kendisiyle birlikte gelen üç kişiyle birlikte kaçarak uzaklaştı.

Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer'in 6 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Derviş G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.