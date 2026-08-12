Kene bu kez de Yozgat'ta can aldı. 5 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir ölüm daha yaşandı.

Çorum 'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Şenay Tokmak'a (57) bir hafta önce kene tutundu.

Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

Tokmak'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.