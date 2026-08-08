Keneye bir kurban daha. Genç yaşta yaşamını yitirdi

Sivas 'ta kene tedavisi gören bir kadın yaşamını yitirdi.

Ordu 'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu.

Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.