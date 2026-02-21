Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı. Teker teker yakalandılar
Anadolu Ajansı
Uyuşturucu suçundan aranıyorlardı.
İHA
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.