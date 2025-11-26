Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen tartışmanın sonucunda kan aktı.Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İbrahim Tilki ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı. M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.