Kilis ve Gaziantep'te kaçak altın operasyonu
18.04.2026 14:51
Kilis ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda kaçak altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde altın kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Kilis ve Gaziantep'te şüpheli olduğu belirlenen 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aramanın sonucunda adreslerde 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.