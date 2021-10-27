Binanın demir kapısını çalan 2 kişi tutuklandı

Haberler - Kilis Haberleri DHA 27.10.2021 - 16:01
Kilis Haberleri - DHA,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyünde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, evin girişindeki demir kapının çalındığını tespit etti. Çalışmalar sonucu şüphelilerin M.N.K. ve M.G. olduğu belirlendi.
2 kişi operasyonla yakalanırken, sattıkları kapı da bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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