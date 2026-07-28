Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda 7 tutuklama

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklanırken, 24 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.



Emniyetten yapılan açıklamada, DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DAEŞ' terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılan paylaşımların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu oluşturduğu hatırlatıldı.