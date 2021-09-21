Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 31 bin 950 mermi ele geçirildi

Kilis Haberleri 21.09.2021 - 10:50
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapan plakası açıklanmayan araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Detaylı olarak taramadan geçirilerek, aranan aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 31 bin 950 mermi bulundu. Mermilere el koyan ekiplerce gözaltına alınan sürücü ise sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi.
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