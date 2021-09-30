Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Savcılık kararıyla şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 177 gram bonzai, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M., F.Y. ve K.A. tutuklandı, M.P., Y.Ç. ile M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.