Kilis'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında (Kilis Haberleri)

Kilis'te dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:42

Kilis'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Haberleri - Anadolu Ajansı, Dün Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı otomobilin Mehmet Şanlı Mahallesi'nde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15), taburcu edildi.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntüsünde, iki otomobilin çarpışması ve ardından kontrolden çıkarak yol kenarındaki park halinde bulunan araçlara çarpması yer aldı.

Yasal Bilgilendirme

Kilis Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kilis Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KİLİS HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...