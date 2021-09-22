Kilis’te 4 kaçak göçmen yakalandı

Kilis Haberleri 22.09.2021 - 12:56
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 4 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu sürücü A.A. ise gözaltına alındı.
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