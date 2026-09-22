Kilis'te 40 kilo esrar ile 65 kök kenevir ele geçirildi
22.09.2026 11:19
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şahsın adresinde adli arama yapıldı.
Aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 2-3 metre boylarında 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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