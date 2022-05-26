Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 10:37
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Ekipler, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu N.H. gözaltına alındı.
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