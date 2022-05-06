Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 16:01
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli H.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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