Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 10:56
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde 2 ticari takside 6 yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri M.Ç, M.M.A, ile onlara öncülük eden M.T. ve İ.G. gözaltına alındı.
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