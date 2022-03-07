Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 10:50
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Öncüpınar ve Demirışık köylerine düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından 10 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, R.Ç. ve Ö.A. saklandıkları bağ evinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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