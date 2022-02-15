Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 10:44
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde H.C'nin ikametinin odunluğunda 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 7 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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